"Аэрофлот" не осведомлен об аресте своего сотрудника за госизмену

Пресс-служба "Аэрофлота" информирует, что не обладает никакими сведениями об арестованном за государственную измену представителе компании.

Пресс-служба "Аэрофлота" информирует, что не обладает никакими сведениями об арестованном за государственную измену представителе компании.

"Пресс-служба информацией не располагает", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Информированный источник рассказал РИА Новости, что представитель "Аэрофлота" в Великобритании Дмитрий Федоткин был арестован по подозрению в государственной измене. Предполагается, что во время своего пребывания в Великобритании он передавал секретные данные иностранной разведке.

"Царьград" передает, что Федоткин будет находиться под арестом в течение месяца и 30 суток. В случае, если его вина будет доказана, сотруднику авиакомпании грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей.