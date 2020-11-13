Комаровский рассказал россиянам о главных заблуждениях насчет COVID-19

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский в новом видео, опубликованном на его канале в YouTube, рассказал об основных заблуждениях в отношении коронавирусной инфекции.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский в новом видео, опубликованном на его канале в YouTube, рассказал об основных заблуждениях в отношении коронавирусной инфекции.

Медик отметил, что теория о продолжительной по времени жизни коронавируса на поверхностях не совсем правдивая.

"Да, фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Вот только шансов, что они могут вызвать болезнь совсем немного", — заявил Комаровский.

Он добавил, что в основном вирус передается традиционным воздушно-капельным путем.

Что касается наиболее активной фазы распространения коронавируса, то проходит около двух суток перед тем, как человек начинает ощущать первые симптомы заражения. В завершении Комаровский заявил, что после появления кашля пациент выделяет в окружающую среду меньшее количество вирусов.