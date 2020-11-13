The Telegraph: Запад по сравнению с Россией и Турцией оказался пассивен

Заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении войны в Карабахе продемонстрировало, что пока Москва и Анкара являются хозяевами игры с применением силы, Запад в полном бессилии лишь пытается сообразить, что же пошло не так.

Заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе продемонстрировало, что пока Москва и Анкара являются хозяевами игры, в которой требуется применение силы, Запад в полном бессилии лишь пытается сообразить, что же пошло не так.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, приводя мнение об армяно-азербайджанском соглашении по Карабаху, которое высказал директор Института исследований кризисных ситуаций в Оксфорде Марка Олмонда.

После того, как в ночь на 10 ноября Баку и Ереван подписали соглашение о мире в Карабахе, азербайджанцы танцевали на улицах своих городов, а армяне вышли на массовые протесты и разгромили резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна.

Исходя из такой диаметрально противоположной реакции двух народов на заключенное соглашение, можно сделать однозначный вывод о том, кто именно является победителем в этой ситуации, отмечает Марк Олмонд.

«Разумеется, на поле боя в высоких горах Южного Кавказа победил богатый энергоресурсами Азербайджан, но для внешнего мира вопрос заключается в том, какие крупные державы извлекли выгоду из такого исхода, и почему Запад отсутствовал в тот момент, когда решалась судьба ключевого энергетического коридора», — рассуждает эксперт.

Азербайджан, по его словам, несмотря на то, что его хорошо вооруженная армия применяла против армянских войск канадские и израильские технологии, все же обязан своей победой Турции. В первую очередь военные успехи Баку связаны с турецкими беспилотниками «Байрактар». А также свою роль сыграло и то, что азербайджанские войска проходили подготовку, а потом и действовали под командованием инструкторов Турции, а если сказать точнее – инструкторов НАТО.

Армянские диаспоры, живущие во Франции и США, попытались призвать власти этих стран оказать помощь своей исторической родине и даже проводили акции протеста в Париже и Лос-Анджелесе, напомнил Олдмон. Но западные лидеры, которые два года назад называли Армению «светочем демократии», теперь не потрудились, чтобы ей помочь

Кавказ, по словам эксперта, является регионом, где сходятся сферы влияния Москвы и Анкары. Но еще совсем недавно Армения со своими союзниками активно продвигали в этом регионе другие дружественные силы, что бы обеспечить безопасность энергетического коридора из стран, добывающих газ и нефть к восточнее Армении, на Запад.

При этом Олмонд развивает целую теорию о том, что Москва и Анкара целенаправленно поддерживают в разных странах противоборствующие стороны, чтобы в конце концов уладить военный конфликт и поделить трофеи «между собой», пока Запад еще только соображает, что произошло.

«Дуэт Путина и Эрдогана в очередной раз продемонстрировал, что, когда дело доходит до политики силы — а не политических жестов, — хозяевами игры являются именно они», — подчеркивает Олмонд.

Также политолог вынужденно признает, что Россия до сих пор остается грозной военной державой, хотя, по его словам, ее сложно назвать «экономической сверхдержавой». А Турция при президенте Эрдогане демонстрирует возможности даже слаборазвитой экономики, чья валюта теряет в цене, все же навязывать свою волю другим странам, используя свое влияние и оружие.

Запад же, чье превосходство не подвергалось сомнению на протяжении десятилетий, теперь сталкивается с вызовами, которые ему бросает Россия, с ее гиперзвуковыми ракетами и «молчаливым партнером» — Китаем.

«Непосредственным результатом этого конфликта на Кавказе стало то, что Турция теперь еще жестче контролирует одну из западных энергетических артерий, по которой значительная часть нефти и газа поставляется из Центральной Азии и Азербайджана через ее «бутылочное горло» в Босфоре. Россия остается единственным альтернативным маршрутом для экспорта энергоресурсов на Запад», — подводит Олмонд итог своим рассуждениям.

Одним из результатов «небольшой войны» в далеком Закавказье, по словам эксперта, стало продемонстрированное Западом бессилие. И не нужно обольщаться, думая, что виной этому стали затянувшиеся выборы в США. Корни пассивности, которую Запад демонстрирует перед лицом угроз, уходят гораздо глубже, резюмирует Марк Олмонд.

Напомним, ранее многие эксперты и политики во всем мире, слова которых приводили в том числе и западные СМИ назвали установление мира в Нагорном Карабахе стратегическим и дипломатическим успехом России.

Например, французская газета le Point написала, что по итогам заключенного Арменией и Азербайджаном соглашения о прекращении войны в Карабахе победителями стали россияне, так как они смогли вывести Турцию из дипломатической игры за Закавказье. Москва вновь стала главным региональным арбитром, подчеркивают французские аналитики, а ключи от окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта держит в своих руках президент РФ Владимир Путин.