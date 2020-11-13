Президент Туадера поприветствовал бывших комбатантов в рядах армии ЦАР

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил перед бывшими комбатантами на церемонии их вступления в ряды Сил обороны и внутренней безопасности (FDSI).

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил перед бывшими комбатантами на церемонии их вступления в ряды Сил обороны и внутренней безопасности (FDSI).

Глава Центральноафриканской Республики заявил о высокой отметке в ходе разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (РДРР) в стране. Он также поблагодарил международное сообщество за оказываемое поддержку. Президент ЦАР сообщил, что рад видеть бывших участников группировок, которые пожелали служить своей стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Туадера рассказал, что проходящая реинтеграция дает надежду на то, что в стране сможет завершиться повторяющаяся череда госпереворотов и гражданских войн, от которых десятилетиями страдают мирные жители ЦАР.