23:45 12 Ноября 2020Политика
Журналисты попытались проникнуть к зараженному коронавирусом Зеленскому
Киевские журналисты попытались навестить президента Украины Владимира Зеленского в клинике.
Киевские журналисты попытались навестить президента Украины Владимира Зеленского в клинике.
Сотрудники СМИ попробовали проникнуть в палату к главе государства. Диагноз украинского лидера их не остановил.
Главной целью неожиданного визита было установление правды, сообщает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. По ее словам, новость о заболевании президента вызвала пересуды, и журналисты решили убедиться, не является ли госпитализация политика выдуманным предлогом для незапланированного отдыха.
Вместе с Зеленским в клинике "Феофания" также находится глава офиса президента Андрей Ермак. В недавно выложенном видеообращении глава Незалежной сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.