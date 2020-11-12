Журналисты попытались проникнуть к зараженному коронавирусом Зеленскому

Киевские журналисты попытались навестить президента Украины Владимира Зеленского в клинике.

Киевские журналисты попытались навестить президента Украины Владимира Зеленского в клинике.

Сотрудники СМИ попробовали проникнуть в палату к главе государства. Диагноз украинского лидера их не остановил.

Главной целью неожиданного визита было установление правды, сообщает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. По ее словам, новость о заболевании президента вызвала пересуды, и журналисты решили убедиться, не является ли госпитализация политика выдуманным предлогом для незапланированного отдыха.

Вместе с Зеленским в клинике "Феофания" также находится глава офиса президента Андрей Ермак. В недавно выложенном видеообращении глава Незалежной сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.