Коротченко: Россия нуждается в прорыве по беспилотникам

Военный эксперт считает, что конфликт в Карабахе стал войной дронов. России нужно пересмотреть приоритеты.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе — первое противостояние, в котором масштабно использовались ударные беспилотники, что войдет «в историю». Такое мнение на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, опыт азербайджанской стороны, которая использовала дроны наиболее активно, будет изучаться всеми странами мира.

«Война в Карабахе войдет в историю, как война дронов. Это первая война, где столь масштабно использовались ударные беспилотники. Более 100 в воздухе одновременно находились. Хотя это сложнейшая военная задача», — не сомневается Коротченко.

Во многом успешность армии Баку была обусловлена недостатками системы противовоздушной обороны Еревана. Как объяснил военный эксперт, многие начали «кидать камни» в адрес российских ПВО, стоявших на вооружении в Армении, что несправедливо.

«Говорят, что Армения допустила ряд тактических ошибок, человеческих: в оперативности массировки, алгоритмах боевого использования. Наши комплексы, особенно малой дальности — это шедевры с точки зрения их использования против любых целей. Турецкие “Байрактары” легко обнаруживаются и поражаются российскими ПВО. Вопрос в боевых расчетах, правильных приемах тактических принципов», — считает гость «Патриота».

Войсковая часть ПВО России находится в полной готовности к отражению ударов беспилотников любого типа, подчеркнул эксперт. Но по части производства отечественных дронов остались нерешенные вопросы, констатировал Коротченко.

«А вот где необходимо активно действовать, так это в создании самих беспилотников, особенно ударного класса. В Турции беспилотники комплектуются десятками стран, они лишь финализируют конечный продукт. У нас активная работа шла после войны с Грузией 2008 года. Показ беспилотников прошел в 2012 году. Но за два года быстро не делается», — убежден эксперт.

По словам Коротченко, российским властям необходимо «пересмотреть приоритеты», а заодно и оборонный бюджет в пользу беспилотников. Эксперт полагает, что основная угроза сейчас исходит от военного тандема между Украиной и Турцией, к чему необходимо подготовиться.

«Я сторонник того, чтобы вести интенсивную работу по созданию тактического звена, , в области беспилотников надо догонять. Даже Турция имеет такие аппараты, которые не имеем мы. Война в Карабахе — предмет пристального внимания, война нового типа. Все то, что там было использовано впервые, все надо изучать, потому что мы с этим можем столкнуться со стороны Украины. Зеленский развивает военную кооперацию с Турцией. Их беспилотники могут быть использованы на Донбассе, против Крыма», — предупредил военный эксперт.

По мнению Коротченко, России может понадобиться три-четыре года на то, чтобы перегнать Турцию. За это время необходимо не просто ликвидировать разрыв, но и выйти на тот же уровень.

«Нужна своя линейка. Не надо перегонять. Надо создать все классы, начиная от стратегических, заканчивая ударными тактического звена. Но надо подходить здраво. Иметь мощный военный кулак — это как страховой полис», — подытожил спикер пресс-конференции.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла 27 сентября. Каждая из сторон обвинила друг друга в развертывании боевых действий.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Ереван передает Баку часть территорий Нагорного Карабаха, также тех, что остались у него под контролем с 1990-х годов.

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