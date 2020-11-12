Зеленский с коронавирусом сообщил о хорошем самочувствии

Заболевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Заболевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак 9 ноября сообщили, что заразились коронавирусом. Политиков госпитализировали в больницу "Феофания" в Киеве. Зеленский и Ермак лечатся в отделении для больных COVID-19. Территория вокруг корпуса охраняется сотрудниками Управления госохраны.

Сегодня украинский лидер записал видеообращение, в котором заявил, что хорошо себя чувствует. Зеленский продолжает работать в онлайн-режиме, несмотря на коронавирус.

"Чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности", — заявил Зеленский.

По словам советника Ермака Михаила Подоляка, в больнице оборудован специальный кабинет, в котором Зеленский может проводить совещания.