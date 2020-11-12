Угодская опровергла сообщения СМИ об уходе с поста главы поселения

Победившая на выборах Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская опровергла появившуюся ранее информацию об уходе с поста.

Победившая на выборах Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская опровергла появившуюся ранее информацию об уходе с поста.

Марина Удгодская рассказала, что не намерена покидать свою должность. Она отметила, что не может подвести земляков, оказавших ей доверие на выборах. Об этом информирует РБК.

Женщина рассказала, что ее работа требует большой ответственности и нее было желание покинуть пост, но ее удержали депутаты. Она заявила, что будет ездить раз в неделю для консультаций в Чухлому. Ранее СМИ сообщали, что Угодская намерена покинуть свой пост и ее отставку утвердили местные депутаты.