Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:25   12 Ноября 2020
Происшествия

СВУ разорвалось рядом с российским бронемобилем "Тигр" в Сирии

СВУ разорвалось рядом с российским бронемобилем "Тигр" в Сирии

Рядом с российским бронированным автомобилем "Тигр" в Сирии разорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Детонация произошла во время патрулирования в провинции Деръа. Пострадавших нет.

Вся техника и российские патрульные в Сирии без дальнейших происшествий вернулись в пункт дислокации. На текущий момент специалисты работают над расследованием инцидента. Устанавливаются все детали произошедшего.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #взрыв #тигр #сву

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров