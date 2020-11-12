22:25 12 Ноября 2020Происшествия
СВУ разорвалось рядом с российским бронемобилем "Тигр" в Сирии
Рядом с российским бронированным автомобилем "Тигр" в Сирии разорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.
Рядом с российским бронированным автомобилем "Тигр" в Сирии разорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.
Детонация произошла во время патрулирования в провинции Деръа. Пострадавших нет.
Вся техника и российские патрульные в Сирии без дальнейших происшествий вернулись в пункт дислокации. На текущий момент специалисты работают над расследованием инцидента. Устанавливаются все детали произошедшего.