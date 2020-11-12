В России стартует серийный выпуск двигателей ЯМЗ-6580 повышенной мощности

Моторный завод «Автодизель» в Ярославле собирается выпустить первую сотню до конца этого года.

Моторный завод в Ярославле «Автодизель» запустил серийное производство двигателей ЯМЗ-6580 повышенной мощности, передает ИА REGNUM со ссылкой на источник в ПАО «Автодизель».

Как сообщили в «Автодизеле», мощность новой версии увеличилась до 530 л. с. при сохранении удельного расхода топлива. К сравнению — мощность базовой модели ЯМЗ-6585 приравнивалась к 420 л. с.

Усовершенствованные моторы предназначены для техники увеличенной грузоподъемности и производительности. Первую сотню «Автодизель» планирует произвести до конца этого года.

Ярославский моторный завод #Автодизель начал серийное производство V-образных двигателей #ЯМЗ-6580 повышенной мощности. Это восьмицилиндровые двигатели традиционного V-образного семейства моторов ярославского производства. pic.twitter.com/v8D8I9v8tw — ????????Патриот России???????? (@IJCqrcaSCT57Wh7) October 13, 2020

Двигатели состоят из восьми цилиндров традиционного V-образного семейства моторов, произведенных в Ярославле. Сейчас они прошли испытания длиной в 800 часов. Ресурс силового агрегата составил 1 млн километров.

В отличие от базовой модели конструкция двигателей ЯМЗ-6580 основана на более эффективной системе охлаждения поршней. Кроме того, благодаря изменчивой конструкции шестерен увеличилась и производительность масляного насоса со 165 л/мин до 175 л/мин. Это позволяет сохранять оптимальную работу мотора при повышении мощности.

Чтобы удельный расход топлива не увеличивался при повышении мощности, разработчики прибегли к использованию модернизированных турбокомпрессора и электронного блока управления двигателей.

Также в «Автодизеле» рассказали, что новая версия двигателей может использоваться не только в сельскохозяйственной технике с усовершенствованными эксплуатационными характеристиками, но и в современных дизель-генераторных установках.

V-образная схема двигателей ЯМЗ обеспечивает надежность, унификацию базовых моделей и модификаций, а также предоставляет широкие возможности для применения. Кроме того, моторы обладают высокой ремонтопригодностью, равно как и оснащены запасными частями во всех регионах эксплуатации в полной мере.

Ярославский моторный завод «Автодизель» — одно из крупнейших предприятий в России, которое специализируется на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач.