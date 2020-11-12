Выигравшая выборы в Костромской области уборщица подала в отставку

Победившая на выборах в Повалихинском сельском поселении Костромской области уборщица Марина Удгодская ушла со своего поста. Об этом сообщили в Telegram-канале "Говорит Москва".

Победившая на выборах в Повалихинском сельском поселении Костромской области уборщица Марина Удгодская ушла со своего поста. Об этом сообщили в Telegram-канале "Говорит Москва".

Односельчанин избранной главы рассказал, что женщина не получила поддержки, как ей обещали на новом для нее посту, и приняла решение оставить свои полномочия. Совет депутатов уже утвердил ее отставку. Бывшая уборщица покинет должность главы поселения 19 ноября.

Удгодская была кандидатом от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и неожиданно для всех и себя самой победила на выборах у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Николая Локтева.