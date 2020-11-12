Вассерман объяснил причины масштабных фальсификаций на выборах в США

Представители Демократической партии заранее знали о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считает политический консультант Анатолий Вассерман.

Представители Демократической партии заранее знали о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считает политический консультант Анатолий Вассерман.

Интервью с экспертом опубликовало ИА REGNUM. Оппонентам действующего президента была ясна победа Трампа в "спорных" штатах, передает эксперт. Поэтому демократы устроили массовые фальсификации, заявил Анатолий Вассерман.

Республиканцев отгоняли от столов при подсчете голосов и выгоняли из помещений, подчеркивает политический эксперт. Все это доказывает уверенность представителей Демократической партии в победе Трампа. Вассерман добавил, массовые подмены были выгодны соратникам Байдена из-за того, что они не знали точного отрыва действующего президента США на выборах.