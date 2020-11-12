"Сбер" и Mail.ru Group могут разорвать партнерство

Разногласия возникли на фоне обсуждений главной разработки объединенной экосистемы.

Разногласия возникли на фоне обсуждений главной разработки объединенной экосистемы.

Интернет-холдинг не желает использовать исключительно платежные сервисы "Сбера" и предлагает социальную сеть "ВКонтакте" в качестве основного продукта единой системы. Из-за конфликта руководства организации вновь рассматривают возможность прекратить партнерство.

Ранее стороны уже затрагивали тему "развода" в рамках СП (совместного предприятия), образованного в конце предыдущего года. Однако конфигурация раздела активов еще не была определена, пишет FT. Представители "Сбера" заявили, что компании развиваются успешно. Банк уверен, что вместе компании способны стать одним из популярнейших кластеров интернет-сервисов.