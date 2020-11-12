"Ростелеком" намерен расширить бизнес благодаря "Лукойл-информ"

"Ростелеком" планирует приобрести телекоммуникационный бизнес "Лукойла". Стоимость дочернего предприятия нефтегазовой компании может превысить 2 млрд рублей.

"Ростелеком" планирует приобрести телекоммуникационный бизнес "Лукойла". Стоимость дочернего предприятия нефтегазовой компании может превысить 2 млрд рублей.

Согласно договору, "Ростелеком" приобретет 50,1% "Лукойл-информ" в момент заключения сделки. Данные компании также могут реализовать опционы на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году. Так, итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности телекоммуникационной компании.

"Лукойл-информ" оказывает услуги телекоммуникации и ведет информационно-технологическое обеспечение всех предприятий нефтегазовой компании в 53 российских регионах, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт.

Соглашение поможет "Ростелекому" укрепить свои позиции в сфере B2B и обеспечить создание центра компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора. Новый бизнес представляет интересен интернет-провайдеру в качестве площадки дополнительной продажи своих услуг.