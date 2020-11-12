Сатановский предупредил о планах Киева нанести удар по Крыму и Донбассу

Политолог обратил внимание на тревожные заявления со стороны украинского руководства и сближение Киева с Анкарой в военной сфере.

Украина планирует нанести масштабный удар по Донбассу, а также применить новое оружие против России в Крыму. Такое мнение в эфире «Вести FM» выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт подтвердил, что за последние годы российская армия добилась определенных успехов в вооружении по части стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и шахтных ядерных ракет. Вместе с тем оружие фактически неприменимо в локальных конфликтах, угроза которых выше, чем вероятность ядерной войны.

«У меня вопрос: вы в любой войне будете шарашить ядерными зарядами? Они у вас есть, но неприменимы. Вас будут гонять тем, чего у вас нет. Малой кровью можно пустить большую. Поэтому надо дать "оборонке" возможность сделать все, что она успеет», — заявил политолог.

Сатановский обратил внимание на тревожные заявления со стороны Украины, которые могут быть предвестниками новой войны. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о задержании враждебных иностранцев. В свою очередь, украинские власти активизировали сотрудничество с Турцией, включая военную сферу.

Украина и Турция провели успешные испытания супероружия: кадры дрона-тяжеловеса Akinci https://t.co/ZZ64MdPyJ4 pic.twitter.com/r2Jlr5DkxZ — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 5, 2020

«Все очень просто. Следующий удар такого типа будет в Донбассе. Украинская пресса открыто говорит: "Ура, беспилотники и БРК [береговые ракетные комплексы — прим. ред.]". "Свидомые" вообще очень разговорчивы, и сейчас они открыто говорят: это и есть механизм, по которому мы из Донбасса сделаем котлету», — утверждает Сатановский.

За счет сближения с Украиной Турция попытается распространить влияние на западную сторону обороны России. Анкара может воспользоваться сложившейся ситуацией как благоприятной для того, чтобы «получить свое» в Крыму.

«Это на носу. Может, завтра, может, послезавтра. Естественно, Крым они тоже хотят прибрать с военными базами. И Турция хочет свое получить — она еще в Азербайджане получит желаемое. Например, базу в Нахичевани, куда они собрались тянуть железную дорогу. И это будет еще одна база НАТО у наших границ», — отметил Сатановский.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» политолог Евгений Сатановский оценил будущую постройку железной дороги из Турции в Азербайджан. По его словам, страны ждет сценарий Донбасса, когда между Россией и Украиной по политическим причинам прекратилось железнодорожное сообщение.

В четверг, 12 октября, глава министерства транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу сообщил, что Турция проложит железную дорогу в столицу азербайджанского эксклава Нахичевань, которая отрезана от Баку территорией Армении.

В ночь на 10 ноября лидеры Армении Никол Пашинян, Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении огня. По документу, Армении гарантировали создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в Нахичевань.