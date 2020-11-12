СМИ сообщили о планах Трампа "сокрушить" Fox News

Действующий президент США обиделся на американский медиахолдинг Fox News. Глава государства собирается подвинуть их на рынке СМИ.

Действующий президент США обиделся на американский медиахолдинг Fox News. Глава государства собирается подвинуть их на рынке СМИ.

Действующий президент США Дональд Трамп хочет создать цифрового медиагиганта, который станет не только главным конкурентом Fox News, но и полностью заменит его по уровню популярности. Об этом сообщил в четверг портал Axios.

"Он планирует сокрушить Fox. В этом нет сомнений", — заявил один из источников Axios.

Портал отмечает, что глава государства заметил ошибку телекомпании, которую она допустила в ночь выборов. На канале, а позже и на интернет-портале вышли материалы с преждевременными прогнозами о "победе" демократа Джозефа Байдена в президентской гонке в штате Аризона. Эти действия Fox News вызвали бурную реакцию республиканца.

Как поясняет портал, Трамп рассматривает возможность запуска цифрового канала, который вел бы трансляции онлайн.