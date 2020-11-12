Росстат представил прогноз по изменению ВВП РФ в третьем квартале

Валовой внутренний продукт России в третьем квартале 2020 года может уменьшиться на 3,6%. Предварительную оценку курса отечественного ВВП опубликовал Росстат.

Валовой внутренний продукт России в третьем квартале 2020 года может уменьшиться на 3,6%. Предварительную оценку курса отечественного ВВП опубликовал Росстат.

Согласно предварительной оценке, за третий квартал этого года снижение может составить 3,6% в годовом выражении. В Росстате пояснили, что оценка основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Ведомство публикует итоги деятельности отраслей производства. Рост сельского хозяйства в третьем квартале 2020 года составил 2,7%, промышленное производство страны сократилось на 5%. Замедление розничного товарооборота достигло 2,5%, а сферы общественного питания — 20,1%. Спад пассажиропотока оценили в 44% относительно прошлогоднего значения.

Масштабное сокращение обусловлено кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Ранее Минэкономразвития РФ оценивало снижение ВВП в третьем квартале 2020 года в 3,8%, однако в действительности потери оказались ниже ожидаемых.