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20:47   12 Ноября 2020
Политика

Телеведущий Познер заявил о "фашистских" чертах в СССР

Телеведущий Познер заявил о "фашистских" чертах в СССР

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что СССР имел "определенные фашистские черты", об этом он написал в своем блоге.

Познер отметил, что его слова могут вызвать недовольство среди людей, но Советская Россия имела "фашистские" черты. Вместе с тем нужно с пониманием относиться к ностальгии многих людей по временам СССР, добавил он.

Телеведущий рассказал о существовании предпосылок для возрождения фашизма в США. Америка является "гораздо более наивной страной" по сравнению с Россией, подчеркнул Познер. История Соединенных Штатов знает намного меньше политических пертурбаций, поэтому они проще поддаются управлению, заключил он.

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#ссср #фашизм #познер

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