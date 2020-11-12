Телеведущий Познер заявил о "фашистских" чертах в СССР

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что СССР имел "определенные фашистские черты", об этом он написал в своем блоге.

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что СССР имел "определенные фашистские черты", об этом он написал в своем блоге.

Познер отметил, что его слова могут вызвать недовольство среди людей, но Советская Россия имела "фашистские" черты. Вместе с тем нужно с пониманием относиться к ностальгии многих людей по временам СССР, добавил он.

Телеведущий рассказал о существовании предпосылок для возрождения фашизма в США. Америка является "гораздо более наивной страной" по сравнению с Россией, подчеркнул Познер. История Соединенных Штатов знает намного меньше политических пертурбаций, поэтому они проще поддаются управлению, заключил он.