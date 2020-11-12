СМИ сообщили об отказе экс-главы Минтранса Дитриха от губернаторского поста

Бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области, поскольку он отказался от этого предложения, сообщили СМИ.

Бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области, поскольку он отказался от этого предложения, сообщили СМИ.

9 ноября Евгений Дитрих ушел в отставку с должности министра транспорта. От поступившего ему предложения по назначению на пост врио губернатора Белгородской области Дитрих отказался, передает РБК.

Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась. Вопрос по дальнейшему трудоустройству Дитриха возник после принятия решение о его отставке. Вполне возможно, что Дитрих отказался от губернаторского поста в пользу ухода в бизнес-структуры.