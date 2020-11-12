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20:39   12 Ноября 2020
Политика

СМИ сообщили об отказе экс-главы Минтранса Дитриха от губернаторского поста

СМИ сообщили об отказе экс-главы Минтранса Дитриха от губернаторского поста

Бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области, поскольку он отказался от этого предложения, сообщили СМИ.

9 ноября Евгений Дитрих ушел в отставку с должности министра транспорта. От поступившего ему предложения по назначению на пост врио губернатора Белгородской области Дитрих отказался, передает РБК.

Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась. Вопрос по дальнейшему трудоустройству Дитриха возник после принятия решение о его отставке. Вполне возможно, что Дитрих отказался от губернаторского поста в пользу ухода в бизнес-структуры.

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#россия #минтранс #дитрих

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