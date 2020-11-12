Лавров: Москва надеется на соблюдение достигнутых соглашений по Ливии

Россия надеется на выполнение последних соглашений по Ливии, достигнутых сторонами на переговорах в Тунисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия надеется на выполнение последних соглашений по Ливии, достигнутых сторонами на переговорах в Тунисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России выразил надежду, что работа по окончательному политическому урегулированию в североафриканской стране будет успешной. По словам Лаврова, политический процесс в Ливии "расписан на полтора-два года", пишет ТАСС.

Делегации трех исторических районов Ливии на переговорах в Тунисе, которые проводятся под эгидой ООН, должны разработать дорожную карту. Она предусматривает подготовку конституции и создание президентского совета, в который будут входить представители трех регионов страны. Также необходимо создать правительство, и провести выборы в парламент.