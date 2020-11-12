Российская делегация обсудит в Турции детали соглашения по Карабаху

Министр обороны Турции Хулуси Акар раскрыл тему обсуждений в ходе предстоящего визита российской делегации в Анкару.

Министр обороны Турции Хулуси Акар раскрыл тему обсуждений в ходе предстоящего визита российской делегации в Анкару.

По словам главы турецкого военного ведомства, Москва и Анкара обговорят тактические и технические детали мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что делегация из РФ прибудет с визитом с целью обсудить вопрос создания российско-турецкого наблюдательного центра в НКР.