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20:26   12 Ноября 2020
Армия

Российская делегация обсудит в Турции детали соглашения по Карабаху

Российская делегация обсудит в Турции детали соглашения по Карабаху

Министр обороны Турции Хулуси Акар раскрыл тему обсуждений в ходе предстоящего визита российской делегации в Анкару.

По словам главы турецкого военного ведомства, Москва и Анкара обговорят тактические и технические детали мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что делегация из РФ прибудет с визитом с целью обсудить вопрос создания российско-турецкого наблюдательного центра в НКР.

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#россия #турция #карабах

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