Расширение Клайпедского порта станет серьезным ударом для Литвы

Планы Министерства транспорта Литвы и руководства морского порта в Клайпеде построить в Мелнраге дополнительную гавань пугают местных жителей, так как могут привести к экологической катастрофе.

Планы Министерства транспорта Литвы и руководства морского порта в Клайпеде построить в Мелнраге дополнительную гавань пугают местных жителей, так как могут привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщает литовский информационный портал LRT, отмечая, что простые литовцы боятся загрязнения и разных других неудобств, с которыми им придется столкнуться в том случает, если будут реализованы планы развития Клайпедского порта.

Опасения людей в беседе с журналистами выразил председатель правления Ассоциации общин Клайпеды Гинтарас Рамашаускас:

«Начнутся эрозионные процессы. Когда около десяти лет назад опоры порта были немного удлинены, то очень сильно стали ощущаться эрозионные процессы в Мелнраге, хотя достройка была небольшой», — заявил он.

Кроме того, местные жители беспокоятся о том, что строительство такого крупного сооружения, как внешний порт, в трех километрах от береговой линии приведет к тому, что будет полностью заблокировано естественное движение песка в акватории. Таким образом строительство гавани в Мелнраге может превратить Клайпеду в «зону бедствия».

Также литовцев беспокоят и предложение чиновников в качестве альтернативы построить новую гавань не в Мелнраге, а в Бутинге.

Построенный в этой местности порт также негативно скажется на местной экологии – гавань будет выполнять роль «тормоза» и мешать смыванию песка с городских пляжей.

По мнению специалистов, которые занимаются оценкой планов расширения Клайпедского порта с точки зрения их влияния на экологию, уверены, что внешний порт станет серьезной угрозой балтийского побережья на участке к северу от Клайпеды и до латвийской границы.

В частности, известный литовский архитектор Ромас Гайлиус считает, что внешний порт обернется для Клайпеды очень болезненными последствиями, а возможно и настоящей катастрофой.

«Угроза от порта в первую очередь касается города и побережья», — подчеркнул архитектор.

Помимо экологических проблем, по мнению местных жителей и экспертов, дополнительный порт создаст в Клайпеде круглосуточный интенсивный поток грузового транспорта, который нарушит покой горожан.

После того, как Ассоциация, объединяющая сообщества Клайпеды, собрала и систематизировала все вышеперечисленные опасения местных жителей, она обратилась к разработчикам плана по расширению порта, попросив их дать точную оценку того, какие районы будут затронуты при строительстве, и какие потребуются меры по управлению прибрежной зоной.

Но в порту Клайпеды поспешили заверить встревоженных жителей, что дополнительная гавань в Мелнраге пока является лишь планами или даже мечтой. А риски будут оцениваться лишь в том случае, если дело дойдет до реализации этих планов.