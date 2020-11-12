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20:10   12 Ноября 2020
Общество

Подростков похитили в Москве для строительства сауны

Подростков похитили в Москве для строительства сауны

Трое мужчин задержаны столичной полицией по подозрению в похищении несовершеннолетних подростков и принуждении их к рабскому труду.

Похитившие подростков для строительства сауны мужчины задержаны сотрудниками правоохранительных органов столицы, сообщается на официальном портале Следственного управления СК РФ по городу Москве.

В мае похитители заметили подростков в одном из магазинов на Щелковском шоссе, а чуть позже увезли их силой и заставили строить сауну. К счастью, несовершеннолетним пленникам удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся, после чего они обратились в полицию.

В отношении задержанных мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК ("Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений") и части 2 статьи 127.2 УК ("Использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия").

По информации некоторых СМИ, преступление было совершено мигрантами.

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