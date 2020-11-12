МИД РФ: ожидаем выполнения обещаний Алиева о наказании виновных за сбитый Ми-24

Обещание президента Азербайджана Ильхама Алиева провести скорейшее расследование инцидента со сбитым российским вертолетом должно быть выполнено. На это надеется МИД РФ.

Обещание президента Азербайджана Ильхама Алиева провести скорейшее расследование инцидента со сбитым российским вертолетом должно быть выполнено. На это надеется МИД РФ.

Заверения о скорейшем определении виновных в подбитии российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе, которые сделал лично президенту РФ Владимиру Путину президент Азербайджана Ильхам Алиев, должны быть полностью реализованы. МИД РФ выразил надежду, что Баку не позволит себе никаких двусмысленных заявлений по поводу этой трагедии. Алиев пообещал выплатить компенсацию за уничтоженный вертолет и погибших членов экипажа.