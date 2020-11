Королевское лицемерие: Великобритания решила выселить бездомных

The Guardian сообщает, что по мнению правозащитников, под «горячую руку» властей попадут граждане, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса.

С декабря 2020 года в Великобритании вступает в силу новый порядок высылки иностранных бездомных, разработанный Министерством внутренних дел. Согласно нему, чиновники могут лишить иностранца права находиться в королевстве, если, по их мнению, он попадет под описание бомжа.

If you worked in a pub for wages plus accommodation but lost your job because of the pandemic and are temporarily homeless this Government wants to deport you. @GoodLawProject and others plan a judicial review challenge. https://t.co/2snyHWURkM