Королевское лицемерие: Великобритания решила выселить бездомных

The Guardian сообщает, что по мнению правозащитников, под «горячую руку» властей попадут граждане, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса.

С декабря 2020 года в Великобритании вступает в силу новый порядок высылки иностранных бездомных, разработанный Министерством внутренних дел. Согласно нему, чиновники могут лишить иностранца права находиться в королевстве, если, по их мнению, он попадет под описание бомжа.

If you worked in a pub for wages plus accommodation but lost your job because of the pandemic and are temporarily homeless this Government wants to deport you. @GoodLawProject and others plan a judicial review challenge. https://t.co/2snyHWURkM — Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) November 12, 2020

Как правило, нелегальные мигранты из Европейской экономической зоны непрестанно отказываются от поддержки правительства и местных властей. При этом они проявляют «стойкое антиобщественное поведение». Так, новые миграционные реформы поставят их нахождение в стране под сомнение.

«Это будет крайняя мера, и сначала людей попросят уехать добровольно, при поддержке правительства. В случае, если они откажутся, мы можем принять меры для их удаления», — сообщила министр внутренних дел Прити Пател.

Правила не затронут только тех, кто успешно подал заявку на то, чтобы продолжать проживать в Великобритании по схеме урегулирования ЕС.

По мнению правозащитников, новые нормативные акты абсолютно незаконны и должны быть отменены. Соответствующий иск коалиция местных юридических центров Good Law Project, помогающих бездомным, направила на имя главы МВД Пател.

Сейчас, по британскому законодательству, граждане обязаны доказать свой статус, чтобы получить доступ к государственным услугам или сохранить работу. Из-за этого многие были классифицированы как нелегальные мигранты ошибочно, хотя на самом деле проживали в стране десятилетиями.

В документе отмечается, что такой порядок может затронуть тех людей, которые попросту остались без работы во время пандемии коронавируса, а также тех, кто спасается от домашнего насилия, торговли людьми, бандитизма или даже терроризма за рубежом.

По мнению правозащитников, такое решение со стороны ведомства «лицемерное», поскольку несколько месяцев назад в нем дали слово, что позиция по бездомным будет смягчена.

Организация привела реальные примеры из жизни, которые ставят под угрозу проживание в Великобритании людей, оказавшихся в трудной ситуации. В частности, одной женщине пришлось на время стать бездомной после побега из исламистской террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ).

Другой психически больной мужчина, попытавшийся вырваться из бандитской жизни, также очутился на улице. Наконец, работник паба, проживавший в самом заведении, был уволен из-за локдауна.

Так, попытка сократить число бездомных в стране, напротив, приведет к их увеличению.

«Мы думаем, что перспектива отмены или отказа в разрешении на пребывание в Великобритании будет удерживать людей от обращения за помощью к местным властям и благотворительным организациям, что может подвергнуть их большей опасности», — передает The Guardian слова Бетан Макговерн.

По мнению правозащитницы, это может подтолкнуть уязвимых граждан в руки эксплуататоров, включая торговцев людьми.

«В ближайшие месяцы мы увидим много людей, которые никогда раньше не выходили на улицу. Существует высокий риск того, что бездомным женщинам предложат место для проживания и заставят заниматься проституцией», — считает Макговерн.

По статистике, более половины (53%) бездомных на юге Лондона с апреля по июнь были иностранными гражданами.

Жесткая миграционная политика также нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, считают юристы. Так, она дискриминирует иностранцев и предоставляет слишком большую свободу действий должностным лицам.

«Тот, кто просто опоздает на свой последний поезд домой и проведет ночь на вокзале, нарушит [правило]», — заявили правозащитники.

На прошлой неделе мэр Лондона Садик Хан под общий хор голосов благотворительных организаций по борьбе с бездомными призвал министра внутренних дел отменить жесткие правила в отношении мигрантов.