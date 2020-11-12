Официальный представитель МО Армении Ованнисян объявил о своей отставке

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян ушел с должности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян ушел с должности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Арцрун Ованнисян каждый день представлял сводки с линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. О своей отставке он сообщил в четверг, 12 ноября.

"В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвертой плоскости - информационной. Как мне удалось провести свою войну, оценят время и профессионалы. Все делают ошибки", - отметил Ованнисян.

Он добавил, что все сводки основывались на информации, предоставленной Генштабом Армении и армии НКР.

"Я был уверен, что мы победим, потому что видел, как воюют мои боевые товарищи", - написал Ованнисян.

По словам Арцруна Ованнисяна, он намерен уйти из политики и работать в научной сфере.