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19:43   12 Ноября 2020
Общество

Пианист Купервейс рассказал о планах Гурченко расстаться с жизнью

Пианист Купервейс рассказал о планах Гурченко расстаться с жизнью

Пятый супруг Людмилы Гурченко поделился подробностями непростых взаимоотношений с актрисой.

Гражданский муж Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс поведал о непростых взаимоотношениях со знаменитой супругой и ее подавленном состоянии после смерти отца, сообщает "Пятый канал".

По словам супруга иконы советского и российского кино, при расставании отношения творческой пары были чрезвычайно тяжелыми, вплоть до желания Гурченко самостоятельно уйти из жизни.

"Она хотела покончить с собой", — заявил Купервейс.

Как заметил бывший муж популярной актрисы, взаимное сотрудничество звездной пары "иссякло и исчерпало себя", после чего мужчина ушел. Гурченко и Купервейс прожили вместе с 1973 по 1991 год, однако официально их отношения оформлены не были.

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