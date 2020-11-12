Пресс-секретарь Трампа: глава США появится на публике в подходящий момент

Действующий лидер США Дональд Трамп появится на публике в подходящий момент. Об этом заявила его пресс-секретарь Кэлли Макинэни.

Действующий лидер США Дональд Трамп появится на публике в подходящий момент. Об этом заявила его пресс-секретарь Кэлли Макинэни.

Ранее штаб лидера США подал иск в американском штате Мичиган, в котором сослался на показания свидетелей о нарушениях при подсчете голосов избирателей по предварительным результатам президентских выборов в стране.