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19:35   12 Ноября 2020
Политика

Пресс-секретарь Трампа: глава США появится на публике в подходящий момент

Пресс-секретарь Трампа: глава США появится на публике в подходящий момент

Действующий лидер США Дональд Трамп появится на публике в подходящий момент. Об этом заявила его пресс-секретарь Кэлли Макинэни.

Ранее штаб лидера США подал иск в американском штате Мичиган, в котором сослался на показания свидетелей о нарушениях при подсчете голосов избирателей по предварительным результатам президентских выборов в стране.

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#сша #трамп #макинэни

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