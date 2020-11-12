Коротченко рассказал о судьбе Армении и Пашиняна

Граждане Армении, недовольные заключенным с Азербайджаном соглашением о прекращении войны в Карабахе, продолжают устраивать в Ереване протестные акции, на которых требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Граждане Армении, недовольные заключенным с Азербайджаном соглашением о прекращении войны в Карабахе, продолжают устраивать в Ереване протестные акции, на которых требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, недовольство у армянских граждан вызывает капитуляция Пашиняна, а также то, что премьер-министр признал поражение Армении в войне за Нагорный Карабах. И, если позицию протестующих можно понять, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона, то устроенные ими погромы просто ужасают.

Как напоминает издание «ПолитЭксперт», в беседе с которым Игорь Коротченко высказал свое мнение о будущем Армении и ее нынешнего руководства, первые протесты в Ереване начались еще в ночь на 10 ноября – сразу после подписания соглашения с Азербайджаном.

По условиям заключенного при посредничестве России соглашения, Армения согласилась передать Азербайджану бОльшую часть Нагорного Карабаха, и именно это вызвало бурю негодования в народе.

Сразу же, как стало известно о том, на каких условиях был подписан мир в Карабахе, протестующие в Ереване ворвались в здание парламента, где избили спикера и призвали к смене власти в стране.

Затем в Ереване прошел многотысячный митинг, организованный представителями 17 армянских оппозиционных партий, которые заявили, что будут добиваться того, чтобы условия мирного соглашения с Азербайджаном были изменены.

По словам Игоря Коротченко, беспорядки на улицах армянской столицы стали реакцией населения на капитуляцию Пашиняна. Однако то, как эта реакция была выражена не может не ужасать.

«Включая избиение одного из высших должностных лиц — спикера парламента, которого избили до фактически полумертвого состояния, терзали. Причем все это в прямом эфире. Это недопустимые вещи, нецивилизованные, это должно пресекаться», — отметил военный эксперт.

В Армении, по словам Коротченко, начался острый политический кризис и пока невозможно предвидеть, каким будет выход из него. Решение многих вопросов, возможно, будет приниматься «онлайн».

Также эксперт подчеркнул, что армяне воспринимают потерю Нагорного Карабаха как национальную трагедию и для них неприемлем мир, приобретенный такой ценой. Поэтому подписанное Пашиняном соглашение стало ударом по репутации премьер-министра.

Но любые претензии к властям любой страны должны выражаться и урегулироваться в рамках законодательства, уверен аналитик.

Наиболее остров в Армении стоит вопрос о том, к кому перейдет власть от Пашиняна, а также о досрочных выборах в парламент республики. В ближайшие дни, по мнению Коротченко, в этих вопросах появится ясность, так как ситуация развивается хоть и проблематично, но очень быстро. Дальнейшая судьба Пашиняна, и то, сможет он удержать власть или нет, зависит от поддержки вооруженными силами и службой нацбезопасности.

«Армении нужен политик с опытом работы в спецслужбах, грубо говоря, нужен армянский Путин, — высказал свое мнение Коротченко, — Я лично вижу такого человека — бывший руководитель службы национальной безопасности Армении и сегодняшний лидер одной из оппозиционных партий, партии "Родина" — Артур Ванецян. Это моя экспертная оценка, а выбор будут делать граждане Армении».

Но в том хаосе, который сложился в Армении, нельзя ничего утверждать наверняка, добавил эксперт. Единственное, что останется с армянским народом навсегда — это поражение в войне за Карабах и то, что вина за капитуляцию лежит на Пашиняне.

Если Никол Пашинян будет оправлен в отставку, он вскоре окажется на скамье подсудимых, допустил Коротченко. При этом эксперт отметил, что наряду с этой возможностью есть и другие варианты развития событий – и мрачные, и более оптимистичные.