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19:27   12 Ноября 2020
Общество

Эксперты нашли в крови врача-хулигана из Зеленогорска наркотики

Эксперты нашли в крови врача-хулигана из Зеленогорска наркотики

Проведенная экспертиза показала наличие наркотиков в крови напавшего на женщину с ребенком в Зеленогорске.

Судебные медики обнаружили в крови заместителя главного врача городской больницы № 26-1, напавшего на жительницу Зеленогорска с ребенком, следы наркотических веществ, сообщают "Невские новости".

Как стало известно, специфические препараты врач-хулиган использовал в личных целях и не по медицинскому назначению. Сотрудники правоохранительных органов добавили к заведенному в отношении мужчины уголовному делу еще и административный протокол за употребление запрещенных веществ.

Напомним, в октябре 51-летний медик несколько раз ударил женщину на Вокзальной улице в Зеленогорске, после чего достал пистолет и стал им размахивать.

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