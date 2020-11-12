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19:19   12 Ноября 2020
Армия

Турецкие военные подорвались на СВУ в сирийском Африне

Турецкие военные подорвались на СВУ в сирийском Африне

Колонна турецких военнослужащих подорвалась на СВУ в северной части сирийской провинции Алеппо. Такое сообщение появилось в СМИ.

Турецкая колонна направлялась в город Африн со стороны поселка Кяфр Шиль. Взрыв раздался на окраине Африна. Точной информации о погибших или пострадавших не появилось. Однако на видео с места происшествия говорится, что трое турецких военных получили ранения. Два мирных жителя тоже пострадали, приводит слова источника ФАН.

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#сирия #взрыв #африн

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