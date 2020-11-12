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19:01   12 Ноября 2020
Общество

Вакцину от COVID предложили признать жизненно важным препаратом

Вакцину от COVID предложили признать жизненно важным препаратом

Вакцину от COVID нужно внести в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С таким предложением выступил Дмитрий Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о вакцине против COVID-19 на совещании по вопросу производства и внедрения вакцин. Лекарство стоит внести в перечень жизненно важных препаратов. По мнению Медведева, это поможет избежать завышенных цен на вакцину.

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#медведев #вакцина #коронавирус

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