Попов: Россия создает МС-21 на технологиях, которых нет даже в США

Разработанный Россией новейший пассажирский самолет МС-21 воплощает в себе новаторские технологии сочетания композитных материалов, стекловолокна и стеклопластика, которых нет даже в США.

Разработанный Россией новейший пассажирский самолет МС-21 воплощает в себе новаторские технологии сочетания композитных материалов, стекловолокна и стеклопластика, которых нет даже в США.

Об этом в интервью информационному агентству Nation News рассказал заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя новость о том, что Ростех закончил строительство первого лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями.

По словам военного эксперта, новый российский самолет было бы правильнее называть не МС-21, а ЯК-142, так как над его проектированием трудились «Корпорация «Иркут» и конструкторское бюро Александра Яковлева. Лайнер МС-21 является по сути улучшенной версией самолета Як-242.

«Для российского авиапрома и гражданской авиации на сегодняшний день единственный правильный и верный выбор — это самолет, который будет эксплуатироваться еще долгие годы и связан с именем Яковлева. Региональный самолет — это имя Яковлева, это бренд России», — напомнил Владимир Попов.

На этой модели самолета, по словам военного эксперта, будут установлены двигатели отечественного производства. А в его конструкции используется прорывная на сегодняшний день технология, уникальным образом сочетающая композитные материалы, стеклопластик и стекловолокно. Такого производства габаритного литья и изготовления частей фюзеляжа и крыла из композитных материалов, по словам эксперта, нет нигде в мире, даже в Соединенных Штатах Америки.

«Это новая технология производства, организации производства и конструирования. Россия нуждается сейчас в таком самолете, он может работать как на региональных линиях, так и на более дальних маршрутах», — подчеркнул заслуженный летчик РФ.

На проведение сертификационных испытаний нового российского самолета в соответствии с европейскими стандартами, по мнению эксперта, уйдет от полугода до года. А доработка самолета потом может продолжаться бесконечно, так как конструкторы всегда найдет, что еще можно исправить и улучшить, добавил Попов в заключение.