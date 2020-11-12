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18:45   12 Ноября 2020
Политика

Путин провел переговоры с и. о. главы Киргизии о ситуации в стране

Путин провел переговоры с и. о. главы Киргизии о ситуации в стране

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил с и. о. лидера Киргизии Садыром Жапаровым о ситуации в государстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что они приняли решение укреплять союзничество и стратегическое партнерство России и Киргизии. Кроме того, российский президент во время разговора с Жапаровым выразил надежду, что обстановка в Киргизии стабилизируется. Также и. о. киргизского президента и глава России обсудили совместное противостояние распространению коронавируса.

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#путин #киргизия #жапаров

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