Киев не собирается урегулировать конфликт на востоке Украины мирным путем. Об этом заявил социолог Евгений Копатько, который проанализировал повестку по вопросу Донбасса.

Киев не собирается урегулировать конфликт на востоке Украины мирным путем. Об этом заявил социолог Евгений Копатько, который проанализировал повестку по вопросу Донбасса.

Сейчас на линии разграничения территорий на востоке Украины временное затишье. Однако это не говорит о том, что Киев имеет там какие-либо успехи, говорит социолог. Он уверен, что в этой тишине происходит не что иное, как развал тех договоренностей, которые в конце прошлого года пролонгировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Минские договоренности и так не соблюдались, а сейчас создаются предпосылки для окончательного развала этого процесса и создания условий для Украины, при которых у нее будут развязаны руки, условно говоря, на донецком направлении", — говорит Копатько.

Он называет это саботажем Минских соглашений, и уверен, что происходит все не без политической воли президента Украины. Ведь именно он выступает модератором процесса по урегулированию на востоке страны.