Молдавия между ЕС и Россией. Что будет с Приднестровьем после выборов?

За президента Игоря Додона и его соперницу Майю Санду молдоване проголосовали почти поровну.

Кандидаты в президенты Молдавии в многовекторность не играют. Пока действующий президент Игорь Додон планирует закупить для страны российскую вакцину от коронавируса (обещает привиться первым) и в очередной раз встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским после выборов, его соперница Майя Санду желает ужесточить политику «в отношении приднестровского конфликта», называет Россию агрессором и говорит, что единственный путь для республики — Евросоюз.

В день выборов 1 ноября экс-премьер и лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Санду набрала 36,16% голосов, а Додона поддержали 32,61% избирателей. Разница между кандидатами — около 46 тысяч голосов. Второй тур назначен на 15 ноября.

«Санду называла Россию агрессором и врагом. Как она сможет договориться об открытии для нас российского рынка? Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары», — цитирует Додона телеканал «REN Moldova».

Президент напомнил, что Молдавия едва не потеряла российский рынок, когда премьер-министр Санду взяла курс на антироссийскую политику. О том, как стране выжить, кандидат уже придумала: говорит, будет искать дополнительные средства за счет сокращения расходов аппарата президента и получать международные гранты.

В этом у Санду опыт есть — из годового отчета за 2009 год «Фонда Сороса», принадлежащего американскому олигарху Джорджу Соросу, выяснилось, что кандидат входила в национальный совет молдавского отделения «Фонда...». Кстати, этот факт не указан ни в одной ее биографии. Впрочем, обещания «евроинтегрировать» Молдавию — успешный популистский ход, судя по результатам первого тура выборов, где Санду одерживает пусть минимальную, но победу.

Если действующий глава проиграет второй тур, Молдавия «уйдет» от России в сторону Евросоюза. Это может активировать давно погашенный российским посредничеством конфликт, связанный с Приднестровьем. Миротворцев из России, находящихся в Приднестровье по сей день, Санду совсем не жалует.

«Военные РФ уже здесь. Им даже вторгаться не нужно, поскольку оперативная группа российских войск никуда не уходила из Молдавии с момента развала СССР. В этом смысле весна 2014 года была для нас очень тревожной и напряженной: если бы Украина не остановила проект "Новороссия", он бы дестабилизировал и Молдавию. Этот контингент – фактор нестабильности для Молдавии, Украины и Европы. В случае чего его могут использовать по прямому назначению», — заявляла она.

Но не столько красивые обещания обеспечили Санду лидерство в первом туре, сколько альянс с третьим кандидатом — бизнесменом Ренато Усатым, лидером «Нашей партии». Он набрал 13% голосов, и в политическом смысле смотрит в сторону России, где и проживает с 2016 года из-за открытого уголовного дела в связи с угрозами в адрес должностных лиц в ходе протестов, которые Усатый возглавлял. Кстати, у этого кандидата есть и российское гражданство.

Но с Додоном он на «пророссийской» почве не сойдется: у них очень плохие отношения. Санду же обратилась к Усатому с предложением объединиться еще 3 ноября. По итогам встречи она написала пост в Facebook с просьбой к избирателям Усатого поддержать их — вероятно, имеется в виду тандем Санду-Усатый.

«… Мы очистим президентство, а затем распустим парламент. Мы определим легальные способы проведения досрочных выборов, чтобы люди, представляющие граждан, появились в парламенте. Я хочу сказать всем избирателям, включая тех, кто голосовал за Усатого — вы хотите, чтобы мы избавились от коррупции, наказали воров и избавили страну от Додона. Мы можем сделать это при вашей поддержке», — заявила Санду.

Существенное преимущество в голосах обеспечила проевропейскому кандидату и молдавская диаспора, проживающая в Европе. Без голосов диаспоры большинство голосов набрал бы Додон, подтверждает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Это чистое западноевропейское влияние на молдавскую политику, полагает он.

«Это люди, которые оторвались от своих культурных и религиозных корней, вообще от жизни в своем государстве и живут по меркам европейских ценностей, представлений, часто обзаведясь там семьями, и полностью интегрировавшись в европейское общество. Это некая молдавская диаспора, которая к Молдавии сегодня не имеет уже, по большому счету, отношения, если исходить из системы ценностей и представлений. Вот это европейское влияние и проявилось на этих выборах, и таким образом сместило процент в итоге первого тура», — рассказал Коровин в интервью «Изборскому клубу».

Проводить дебаты с Додоном перед вторым туром выборов Санду отказалась. Действующему президенту она предъявляет только один вопрос — «Где миллиард?», отсылающий к банковскому скандалу в Молдавии 2014 года, когда из трех молдавских банков исчез 1 миллиард долларов. Не обошлось без политических последствий: среди главных фигурантов дела — видные политики, в том числе Влад Филат, экс-премьер-министр страны и основатель Либерал-демократической партии Молдавии.

Впрочем, Додону есть чем ответить на «миллиардную» претензию.

«Госпожа Майя Санду была у власти в те годы, когда был украден миллиард, вместе с Филатом, Лянкэ, Плахотнюком, Габуричем, Дрэгуцану. Она является активным или пассивным соучастником тех беззаконий. Поэтому вопрос «Где миллиард?” должен быть адресован непосредственно Майе Санду. У нее неоднозначное политическое прошлое рядом с теми, кто причастен к краже миллиарда», — заявила пресс-секретарь Игоря Додона Людмила Мунтян.

Пока неизвестно, кто победит в схватке двух лагерей, «проповедующих разную систему ценностей, разный подход к истории, русскому языку, важности хороших отношений с Россией, к государственности, к истории Молдовы, к традиционным семейным ценностям и многим другим вещам», как верно охарактеризовал это противостояние депутат от «Партии социалистов…» Гайк Вартанян. Очевидно одно: выбор определит судьбу региона, вот уже 28 лет не видевшего ужасов войны. И не без российской помощи.