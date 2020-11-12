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18:29   12 Ноября 2020
Происшествия

Рухнула крыша ТЦ "М5 Молл" в Рязани

Рухнула крыша ТЦ "М5 Молл" в Рязани

Кровля рязанского торгового центра "М5 Молл" частично обрушилась.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о частичном обрушении крыши торгового центра.

Уточняется, что площадь пожара в ТЦ "М5 Молл" в Рязани составляет более 500 квадратных метров. Согласно предварительной информации, задымление с последующим возгоранием произошло на крыше около 17:00 по месткому времени. Пожар быстро охватил все здание торгового центра. Сотрудник МЧС сообщил, что всех посетителей удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал.

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#пожар #рязань #ТЦ "М5 Молл"

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