Рухнула крыша ТЦ "М5 Молл" в Рязани

Кровля рязанского торгового центра "М5 Молл" частично обрушилась.

Кровля рязанского торгового центра "М5 Молл" частично обрушилась.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о частичном обрушении крыши торгового центра.

Уточняется, что площадь пожара в ТЦ "М5 Молл" в Рязани составляет более 500 квадратных метров. Согласно предварительной информации, задымление с последующим возгоранием произошло на крыше около 17:00 по месткому времени. Пожар быстро охватил все здание торгового центра. Сотрудник МЧС сообщил, что всех посетителей удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал.