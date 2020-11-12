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18:26   12 Ноября 2020
Происшествия

Британец ударил знакомую ножом за умение хорошо играть в шахматы

Британец ударил знакомую ножом за умение хорошо играть в шахматы

Житель Великобритании не смог смириться с поражением в шахматной партии и решил зарезать удачливую соперницу кухонным ножом, передает телеканал РЕН ТВ.

Шахматная партия с британцем Яном Льюисом чуть не стоила его сопернице жизни. Мужчина стал странно себя вести после того, как понял, что проигрывает женщине. Сначала он просто обругал соперницу, а через некоторое время схватил кухонный нож и нанес ей три значительных удара.

В результате инцидента пострадавшая женщина попала в больницу. Медики наложили прибывшей пациентке немало швов. Напавший на британку мужчина был задержан правоохранителями. На суде его признали виновным в нападении на пострадавшую и приговорили к трем годам лишения свободы.

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