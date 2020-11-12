Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:04   12 Ноября 2020
Происшествия

Видео полыхающего торгового центра в Рязани появилось в Сети

Видео полыхающего торгового центра в Рязани появилось в Сети

Горящий ТЦ «М5 Молл» в Рязани сняли на видео. Масштаб возгорания ужаснул пользователей соцсетей, где опубликовали ролик.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 400 кв. метров. На месте работают восемь пожарных расчетов. Данные о пострадавших в ведомство не поступали. Район, где расположен ТЦ, заволокло черным дымом.

Предварительно известно, что возгорание возникло на крыше здания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пожар #видео #рязань #тц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров