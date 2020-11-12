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18:04   12 Ноября 2020
Экономика

Названы причины повышения цен на подсолнечное масло

Названы причины повышения цен на подсолнечное масло

Средняя стоимость подсолнечного масла продолжает расти, свидетельствуют данные NEWS.ru. Эксперты нашли несколько причин повышения цен на популярную у россиян продукцию.

Цена тонны подсолнечного масла на российских торговых площадках превысила 76,3 тыс. рублей. Планомерный рост демонстрирует не только готовая продукция, но и сырье — семена подсолнечника. По итогам года российские фермеры смогли собрать 12,2 млн тонн семян. Однако Федеральная антимонопольная служба отмечает, что прямой связи между урожайностью и ценой на конечный продукт нет.

Несмотря на высокую обеспеченность товаром, цена на него растет. Это становится следствием новых условий работы международного рынка масел. Подсолнечник дорожает в результате объективных причин, заметил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Однако значимую роль в ценообразовании сыграли и повысившиеся пошлины. Производители покупают сырье по ценам отечественного рынка, однако продают его по мировым, так как это значительно выгоднее для бизнеса.

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#россия #торговля #сельское хозяйство #пошлины #продовольствие #подсолнечник

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