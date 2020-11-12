Названы причины повышения цен на подсолнечное масло

Средняя стоимость подсолнечного масла продолжает расти, свидетельствуют данные NEWS.ru. Эксперты нашли несколько причин повышения цен на популярную у россиян продукцию.

Средняя стоимость подсолнечного масла продолжает расти, свидетельствуют данные NEWS.ru. Эксперты нашли несколько причин повышения цен на популярную у россиян продукцию.

Цена тонны подсолнечного масла на российских торговых площадках превысила 76,3 тыс. рублей. Планомерный рост демонстрирует не только готовая продукция, но и сырье — семена подсолнечника. По итогам года российские фермеры смогли собрать 12,2 млн тонн семян. Однако Федеральная антимонопольная служба отмечает, что прямой связи между урожайностью и ценой на конечный продукт нет.

Несмотря на высокую обеспеченность товаром, цена на него растет. Это становится следствием новых условий работы международного рынка масел. Подсолнечник дорожает в результате объективных причин, заметил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Однако значимую роль в ценообразовании сыграли и повысившиеся пошлины. Производители покупают сырье по ценам отечественного рынка, однако продают его по мировым, так как это значительно выгоднее для бизнеса.