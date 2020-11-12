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18:31   12 Ноября 2020
Россия

Вакцины от COVID-19 предложили включить в перечень жизненно важных лекарств

Вакцины от COVID-19 предложили включить в перечень жизненно важных лекарств

Дмитрий Медведев предложил внести вакцины от COVID-19 в перечень жизненно необходимых лекарств, а также включить их в программу вакцинации.

«Естественно, исключительно важно включить такие вакцины в национальный календарь прививок. Предоставить Минздраву дотацию соответствующую. Надеюсь, коллеги из правительства сами разберутся, понимая важность этой задачи», — цитирует зампредседателя Совета Безопасности РИА Новости.

Экс-премьер предложил объединить усилия компаний-производителей вакцины от коронавируса под руководством одной организации — например, такой структурой может стать разработчик вакцины «Спутник V», Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Спутник V» зарегистрировали в начале августа, вакцина успешно прошла две стадии испытаний на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых сформировался иммунитет против COVID-19. Третья стадия испытаний началась в сентябре: исследования проводят в России, Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ. По промежуточным результатам тестирования, эффективность вакцины — 92%. Всего в испытании участвуют 40 тысяч человек.

Вакцины от COVID-19 предложили включить в перечень жизненно важных лекарств

Второй российский препарат был зарегистрирован в октябре новосибирским центром «Вектор» при Роспотребнадзоре. Финальное тестирование вакцины «ЭпиВакКорона» пройдет при участии 40 тысяч добровольцев, в том числе людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко высоко оценил стремительную разработку вакцины российскими учеными, но отметил, что Нобелевскую премию их не номинируют.

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