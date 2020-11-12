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17:54   12 Ноября 2020
Армия

Диппредставительство РФ в Стамбуле изменило режим работы до 27 ноября

Диппредставительство РФ в Стамбуле изменило режим работы до 27 ноября

Граждан в Генеральном консульстве РФ в Стамбуле временно не будут принимать из-за коронавируса. Такое сообщение распространило российское диппредставительство.

Генконсульство РФ изменило режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Стамбуле. Прием граждан приостанавливают с 16 по 27 ноября. Возможная дата возобновления приема — 30 ноября. Записавшихся заранее лиц будут принимать в приоритетном порядке после возвращения к обычному режиму работы.

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#рф #стамбул #генконсульство

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