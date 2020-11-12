Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:41   12 Ноября 2020
Политика

Участники протеста в Ереване направились к зданию СНБ

Участники протеста в Ереване направились к зданию СНБ

Участники протестов в Ереване направляются к зданию Службы национальной безопасности. Такое сообщение появилось в СМИ.

Оппозиционеры устроили акцию протеста в столице Армении. Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие двинулись к зданию СНБ, куда поместили задержанных лидеров оппозиции, передал корреспондент РИА Новости. Митинги проходят в Ереване уже три дня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ереван #снб #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров