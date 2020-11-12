17:41 12 Ноября 2020Политика
Участники протеста в Ереване направились к зданию СНБ
Участники протестов в Ереване направляются к зданию Службы национальной безопасности. Такое сообщение появилось в СМИ.
Участники протестов в Ереване направляются к зданию Службы национальной безопасности. Такое сообщение появилось в СМИ.
Оппозиционеры устроили акцию протеста в столице Армении. Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие двинулись к зданию СНБ, куда поместили задержанных лидеров оппозиции, передал корреспондент РИА Новости. Митинги проходят в Ереване уже три дня.