Участники протеста в Ереване направились к зданию СНБ

Участники протестов в Ереване направляются к зданию Службы национальной безопасности. Такое сообщение появилось в СМИ.

Участники протестов в Ереване направляются к зданию Службы национальной безопасности. Такое сообщение появилось в СМИ.

Оппозиционеры устроили акцию протеста в столице Армении. Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие двинулись к зданию СНБ, куда поместили задержанных лидеров оппозиции, передал корреспондент РИА Новости. Митинги проходят в Ереване уже три дня.