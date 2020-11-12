Усиленные Ка-52 уничтожат противника, не заходя за линию соприкосновения

Способность переоснащенных российских вертолетов Ка-52 уничтожать расположенную за линией фронта бронетехнику противника защитит их от возможного поражения из малокалиберных зенитных орудий, пулеметов ДШК или ЗРК.

Способность переоснащенных российских вертолетов Ка-52 уничтожать расположенную за линией фронта бронетехнику противника защитит их от возможного поражения из малокалиберных зенитных орудий, пулеметов ДШК или ЗРК.

Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал военный эксперт Валерий Горбенко, который прокомментировал сообщения Минобороны, о том, что улучшенные с учетом полученного в Сирии реального боевого опыта вертолеты Ка-52 «Аллигатор» первым получит Южный военный округ.

Как отмечает издание, главной особенностью новой модификации вертолета станут улучшенные боевые возможности, благодаря установленным на винтокрылых машинах управляемым противотанковым ракетам и более дальнобойным орудиям.

В ожидании более глубокой модернизации вертолетов Камова, эта модификация повысит боевую мощь уже стоящего на вооружении обширного парка «Аллигаторов».

Одна из частей ЮВО уже получила первые вертолеты Ка-52, сообщает издание, приводя информацию своих источников в Минобороны. У обновленных «Аллигаторов-снайперов» повысилась и дальность поражения, и точность стрельбы.

«Появилась возможность уничтожать ракетами на больших дистанциях как бронетехнику, так и малоразмерные подвижные объекты, охотиться за ними на сложной горной и лесистой местности днем и ночью», — сообщил источник.

Напомним, о том, что для ударных вертолетов Ка-52 разрабатывается новый вариант ракеты «Вихрь-1» в августе текущего года рассказал Дмитрий Тарасов, возглавляющий концерн «Калашников».

По словам Тарасова, дальность новой ракеты увеличится с 8 километров до 10, то есть сразу на четверть. Но кроме этого, руководитель концерна не раскрыл никаких подробностей о программе модернизации ракетного комплекса, лишь недавно принятого на вооружение российской армией.

Первая партия ракет «Вихрь-1» проступила российским военным в 2015 году и сразу была опробована в боевых условиях антитеррористической операции в Сирии. Тогда боевое крещение получили одновременно и сами вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и боеприпасы к ним. Как рассказал позже замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Игорь Макушев, опыт использования в боевых условиях новых вертолетов, оснащенных новыми ракетами, оказался успешным.

До появления ракет «Вихрь» на «Аллигаторах» устанавливался ракетный комплекс «Штурм-ВУ», дальность которого не превышала шести километров, а в ночных условиях падала еще на половину.

Теперь же установленное на Ка-52 дальнобойное оружие позволит более широко использовать эти вертолеты в боевых операциях, заявил в беседе с «Известиями» бывший командующий 4-ой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Эффективность этих вертолетов значительно увеличивается. Если бронетехника противника сосредотачивается вблизи линии фронта, наши машины могут их уничтожать, не заходя за линию соприкосновения, — отметил военный эксперт. — Это предохраняет их от поражения зенитно-ракетными комплексами малой дальности, пулеметами ДШК, малокалиберными зенитными орудиями. Соответственно, уменьшается вероятность потерь».

Южный военный округ получает новые вертолеты раньше других российских округов потому, что именно в его зоне ответственности ЮВО расположен такой непростой регион, как Северо-Кавказский военный округ. Ранее советские военные между собой называли СКВО «санаторно-курортным военным округом», рассказал Горбенко, но с тех пор ситуация сильно изменилась.

Россия усиливает группировки войск на этом направлении именно потому, что на южных рубежах складывается непростая ситуация, заключил военный эксперт