Ученый рассказал, на кого больше всего влияют магнитные бури

По словам специалиста, есть два типа людей, наиболее подверженных переменам космической погоды.

Жители заполярных областей, а также люди, у которых есть проблемы со здоровьем, больше всего подвержены влиянию магнитных бурь. Об этом рассказал руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Вячеслав Буров. По его словам, здоровые люди не чувствуют влияние подобной космической активности.

«Если у человека ослаблен иммунитет, то есть больные, пожилые люди, больные дети, они могут ощущать внешнее воздействие магнитных бурь. Если же человек абсолютно здоров, то он не должен ощущать», — рассказал Буров.

Воздействие из космоса идет, прежде всего, на полярные области, добавил специалист. Таким образом люди, которые проживают за полярным кругом (на севере или юге), могут ощущать изменения самочувствия во время магнитных бурь.