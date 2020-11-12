Инвестор Майкл Калви освобожден из-под ареста

Такое решение принял Верховный суд РФ.

Верховный суд РФ постановил освободить из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Гражданин США Майкл Калви, который последние несколько лет жил и работал в России, был задержан 15 февраля 2019 года. На него завели уголовное дело по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс».

«Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения», — огласил судья перед рассмотрением дела по существу в Мещанском суде Москвы.

Верховный суд России также частично снял арест с имущества, арестованного в рамках дела Baring Vostok.