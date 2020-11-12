Победа Санду на выборах в Молдавии вызовет бурную реакцию в Приднестровье

В Молдавии 15 ноября состоится второй тур президентских выборов.

Если экс-премьер Молдавии, нынешний глава оппозиционной «Партии действия и солидарности» Майя Санду победит на президентских выборах, то в Приднестровье может обостриться ситуация. Такое мнение выразил политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

В начале ноября в Молдавии состоялся первый тур выборов президента страны. По данным ЦИК, Санду с небольшим отрывом обошла действующего лидера республики Игоря Додона, набрав 36,1% голосов против 32,66%. Явка на выборах составила чуть больше 42%.

Политолог Мезюхо обозначил свою позицию на дискуссионной площадке Координационного совета некоммерческих организаций в Москве:

«В случае, если Санду действительно станет президентом Республики Молдова, я думаю, стоит ожидать обострения ситуации в Приднестровье. Это может быть выражено в виде каких-то провокаций неизвестных лиц на границе или же даже в каких-то диверсионных операциях западных спецслужб в ПМР», — передает слова Мезюхо «Центр политического просвещения».

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Санду не признает своего поражения. Это также усилит напряженность в молдавском обществе.

«Тогда на сцену внутренней политики Молдовы выйдут уже другие люди — радикалы, которые будут пытаться раскачать внутриполитическую ситуацию в стране путем всем известных технологий цветных революций», — не сомневается Мезюхо.

По мнению политолога, Игорь Додон — более приемлемый для России кандидат, хотя он и не является пророссийским политиком.

«Все-таки, если бы Додон был пророссийским политиком, даже учитывая внутриполитический кризис в молдавском государстве, и тот факт, что эта страна является парламентско-президентской, то с его стороны, я думаю, все-таки было бы намного больше реальных шагов, направленных на углубление взаимного сотрудничества с Россией», — считает эксперт.

15 ноября в Молдове пройдет второй тур голосования, поскольку ранее ни один из кандидатов не получил 50% голосов, необходимых для победы.

По конституции страны, срок президента ограничивается четырьмя годами. В должность глава государства вступает в день присяги. Президентом страны может стать гражданин старше 40 лет, не менее 10 лет проживший в республике.