Баку выразил готовность выплатить компенсации за сбитый в Армении Ми-24

Баку заплатит Москве компенсацию за сбитый над Арменией российский вертолет Ми-24, однако размер ее еще не определен, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Баку заплатит Москве компенсацию за сбитый над Арменией российский вертолет Ми-24, однако размер ее еще не определен, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Азербайджанский посол в России в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", заявил, что Баку готов нести ответственность за сбитый российский вертолет над территорией Армении. Азербайджан готов выплатить компенсации семьям погибших военных, а также государству или военному ведомству. Однако размер компенсаций пока не определен, добавил Бюльбюль оглы. Его слова передает РИА Новости.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что в Армении, вне зоны боевых действий, был сбит российский вертолет Ми-24. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы. Азербайджан признал, что российский вертолет был сбит случайно и принес извинения России.