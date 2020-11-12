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17:27   12 Ноября 2020
Армия

Баку выразил готовность выплатить компенсации за сбитый в Армении Ми-24

Баку выразил готовность выплатить компенсации за сбитый в Армении Ми-24

Баку заплатит Москве компенсацию за сбитый над Арменией российский вертолет Ми-24, однако размер ее еще не определен, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Азербайджанский посол в России в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", заявил, что Баку готов нести ответственность за сбитый российский вертолет над территорией Армении. Азербайджан готов выплатить компенсации семьям погибших военных, а также государству или военному ведомству. Однако размер компенсаций пока не определен, добавил Бюльбюль оглы. Его слова передает РИА Новости.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что в Армении, вне зоны боевых действий, был сбит российский вертолет Ми-24. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы. Азербайджан признал, что российский вертолет был сбит случайно и принес извинения России.

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