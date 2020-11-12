17:18 12 Ноября 2020Политика
Работу Трампа на посту президента США одобрили 53% избирателей
Деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобрили более половины американских избирателей.
Деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобрили более половины американских избирателей.
53% избирателей США одобряют работу нынешнего американского лидера, информирует Rasmussen Reports. Среди тех, кто положительно оценивают деятельность главы Белого дома, 43% поддерживают ее решительно.
Согласно этим данным, рейтинг индекса президентского одобрения Трампа совпадает с соответствующим показателем его предшественника Барака Обамы во время его переизбрания на второй срок. Тогда выборы прошли 6 ноября 2012 года, а спустя пять дней рейтинг одобрения Обамы составил 53%.