Мураховский оценил действия Армении и Азербайджана во время конфликта в НКР

Военный эксперт рассказал, почему обе стороны действовали не лучшим образом во время вооруженного конфликта.

Российские миротворцы, которые ранее отправились в Нагорно-Карабахскую Республику (НКР), чтобы контролировать перемирие между Арменией и Азербайджаном, совершили марш более 300 километров и прибыли в город Горис. Об этом сообщает Министерство обороны России. Помимо самих миротворцев, в составе колонны также двигалась автомобильная техника, бронетранспортеры и средства материально-технического обеспечения.

Несмотря на то, что сейчас в зоне НКР действует перемирие, забывать об итогах вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией нельзя. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» член экспертного совета военно-промышленной коллегии РФ, полковник в запасе Виктор Мураховский рассказал о том, какие средства вооружения стояли на первом месте во время конфликта.

«Многие эксперты говорят о решающей роли беспилотников в этом конфликте. Действительно, пилотируемая авиация в НКР почти не использовалась. Ее роль выполняли беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы. Особенно активно последние применялись Азербайджаном. Но при этом нужно понимать, что у Армении не было противовоздушной обороны, как полноценной системы. Только несколько устаревших советских установок малой и средней дальности», — заявил военный эксперт.

БПЛА и барражирующие боеприпасы Азербайджана действовали абсолютно беспрепятственно только потому, что у армянской стороны вообще не было средств радиоэлектронной борьбы. Однако, несмотря на превосходство в воздухе, вооруженным силам Азербайджана потребовалось целых две недели, чтобы преодолеть тактическую зону обороны в 20 километров, добавил Мураховский.

«При этом некоторые районы Нагорного Карабаха им [Азербайджану] так и не удалось преодолеть. Это районы вокруг населенного пункта Агдам и севернее. Это говорит о том, что необходимо развивать все компоненты систем вооружения, а не концентрироваться только на одном классе, например, БПЛА», — объяснил спикер.

Мураховский обратил внимание, что территорию Нагорного Карабаха сложно назвать «огромной», в рамках передвижения российской армии она подходит лишь для одной армейской операции. Все же Азербайджану потребовалось 45 суток, чтобы выйти на ключевые позиции даже при таких масштабах. По словам специалиста, подобные маневры не представляют собой «образец боевого искусства».

Россия же в конфликте в НКР сыграла роль «спасителя», ведь взятие Азербайджаном Шуши означало стратегическую катастрофу для всей группировки войск Армении. Баку заявил о занятии города в десятке километров от столицы НКР Степанакерта 8 ноября 2020 года. Это означало, что в самом скором времени после этого Азербайджан занял бы весь нагорный Карабах.

«Другое дело, что есть очень много вопрос к Армении касательно того, как они организовывали оборону Нагорного Карабаха в ходе конфликта. Что они там делали 25 лет, и почему в ходе боевых действий принимались неправильные и поспешные решения. А некоторые решения вообще не принимались», — посетовал Мураховский.

Вечером 9 ноября 2020 года над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.

НКР уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. Республика в феврале 1988 года вышла из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Вооруженные столкновения в районе Нагорно-Карабахской Республики возобновились с новой силой 27 сентября 2020 года.

«Политика Сегодня» уже описывала хроники заключения мира между Арменией, Азербайджаном и Россией.